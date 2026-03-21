Tutto pronto per Milan-Torino. In quel di San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra rossoneri e granata. Pochi minuti prima del fischio d'inizio l'esterno spagnolo Rafa Obrador è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor partite conferenze stampa Obrador pre Milan-Torino: “Oggi partita intensa. Ecco cosa chiede D’Aversa”
prepartita
Obrador pre Milan-Torino: “Oggi partita intensa. Ecco cosa chiede D’Aversa”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Sei un giocatore di spinta, cosa ti chiede oggi D'Aversa? "Sarà una partita intensa, l'obiettivo principale è essere compatti in fase difensiva. Ma anche supportare l'attacco..."
Si sente un ambiente più positivo? "Sicuramente le vittorie in casa hanno dato positività ma è anche quello che ha portato il mister".
Prima volta a San Siro? "Da giocatore sì. Ho visto solo Inter-Real Madrid, Champions League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA