Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite conferenze stampa Obrador pre Milan-Torino: “Oggi partita intensa. Ecco cosa chiede D’Aversa”

prepartita

Obrador pre Milan-Torino: “Oggi partita intensa. Ecco cosa chiede D’Aversa”

Obrador pre Milan-Torino: “Oggi partita intensa. Ecco cosa chiede D’Aversa” - immagine 1
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Redazione Toro News

Tutto pronto per Milan-Torino. In quel di San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra rossoneri e granata. Pochi minuti prima del fischio d'inizio l'esterno spagnolo Rafa Obrador è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole.

Sei un giocatore di spinta, cosa ti chiede oggi D'Aversa? "Sarà una partita intensa, l'obiettivo principale è essere compatti in fase difensiva. Ma anche supportare l'attacco..."

Si sente un ambiente più positivo? "Sicuramente le vittorie in casa hanno dato positività ma è anche quello che ha portato il mister".

Prima volta a San Siro? "Da giocatore sì. Ho visto solo Inter-Real Madrid, Champions League". 

Leggi anche
Allegri pre Milan-Torino: “Toro squadra che concede poco in difesa”
D’Aversa pre Milan-Torino: “Ecco perché ho scelto Zapata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA