Torino-Bologna 0-0, Baroni in conferenza: “Risposta da squadra compatta”

Le dichiarazioni di Baroni al termine di Bologna-Torino, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A

Eugenio Gammarino 30 ottobre - 11:57

Al termine della sfida tra Bologna e Torino, valevole per la nona giornata di campionato, l'allenatore Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per fornire il suo commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Come giudica questo pareggio? "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti a giocare contro una squadra che fa un calcio europeo veemente. Ci siamo calati nella gara con attenzione e compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori tecnici perché eravamo frettolosi, mentre nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera. Non è facile venire a giocare al Dall'Ara e fare risultato. Loro hanno calciato molto da fuori ed hanno crossato pochissimo: l'avevamo preparata così. Il Bologna è da due anni che con Italiano si sta consolidando con partite importanti. Noi siamo partiti con molti giocatori nuovi e dobbiamo ancora amalgamarci, ma oggi c'è stata una risposta da squadra compatta. Sappiamo che dobbiamo lavorare ma questo non ci spaventa".

Che risposte ha avuto da chi fino ad ora era stato impiegato meno? "Casadei sta crescendo, ma deve migliorare molto. A volte è ancora sporco. Tuttavia è giovanissimo, ha solo 22 partite in Serie A. Quest'anno sta giocando con continuità e deve migliorare. Ilic si deve rigenerare: ha fatto delle settimane importanti di lavoro e oggi l'ho messo in quel ruolo perché avevamo bisogno della sua qualità. Duvan sta trovando sempre di più la condizione migliore. Apettiamo anche Anjorin che presto avrà le sue occasioni".

Ci svela il suo segreto per aver dato un'impronta a questa squadra? "Nelle prime sei gare abbiamo giocato contro le prime classificate dello scorso campionato. Se non vinco imparo e le brutte prestazioni ci sono servite per alzare il livello. Questa squadra ha margini di miglioramento. Ci sono giocatori che non hanno ancora in loro stessi la fiducia che io voglio dargli. Faccio un nome su tutti: Pedersen. Oggi l'ho fatto giocare per dargli un segnale. Stiamo aspettando lui, così come Zapata. Stiamo facendo un percorso ed i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità"

Cosa rappresenta l'aver subito un solo gol nelle ultime tre partite? "Abbiamo avuto dei blackout clamorosi con Parma e Atalanta, così come nella prima gara a San Siro. Ora abbiamo tolto queste amnesie lavorando sull'attenzione sui 100 minuti giocando pallone su pallone, metro su metro. Stiamo cercando di costruire un'identità di squadra forte. Non possiamo permetterci di abbassare la soglia dell'attenzione e oggi per me la squadra ha affrontato la partita con grande dedizione".

Come si prepara la gara con il Pisa? "Dobbiamo lavorare sul ritmo. Nel primo tempo con il Genoa siamo stati lenti e non possiamo permettercelo. Dobbiamo alzare il ritmo dal punto di vista offensivo e trovare delle giocate efficaci perché abbiamo giocatori forti in attacco. La differenza nella gara con il Genoa è stata tutta lì: nella ripresa siamo stati molto più veloci e abbiamo creato più occasioni".