Torino-Bologna 0-0, Gineitis: “Punto importante. Fondamentale non prendere gol””

Le dichiarazioni di Gineitis al termine di Bologna-Torino, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A

Eugenio Gammarino 30 ottobre - 11:50

Al termine della sfida tra Bologna e Torino, valevole per la nona giornata di campionato, il centrocampista granata Gvidas Gineitis è intervenuto in conferenza stampa per fornire il suo commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Come analizza questa partita?"Per noi è stato un punto importante, giocare contro questo Bologna non è mai facile. Non siamo riusciti ad uscire dal blocco basso e ad uscire con la palla sopra la linea difensiva per fare gol, ma questo punto per noi era troppo importante".

Come giudica la sua prestazione? "Era da tanto tempo che non giocavo titolare, per me era importante far vedere che ero pronto. Nel primo tempo andavo a prendere alto Zortea e ho sofferto un po', però penso che il blocco basso in difesa ci è riuscito bene. Non sono pienamente soddisfatto della mia prova, potevo fare meglio, ma mi allenerò per migliorare".

Come giudica la prova difensiva della sua squadra che fino ad oggi era la peggior difesa del campionato? "Oggi abbiamo sofferto, però in difesa abbiamo fatto molto bene. Era fondamentale non prendere gol”