Torino-Napoli 1-0, Cairo sorride: “Era il momento di dare tutto, l’abbiamo fatto”

Le parole del presidente granata al termine della vittoria contro i partenopei

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 21:09)

Dopo la vittoria contro il Napoli possono esultare i granata, tutti, a partire dai tifosi, i giocatori, allenatore, staff e società. Lo fa anche Urbano Cairo, che ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino commentato la vittoria del Toro contro il Napoli per 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho parlato con Simeone poco fa, e lui dice ‘Quando c’è un pubblico del genere che ti sostiene non si può non vincere’.

Ora arrivano tre impegni sulla carta più facili... “Non parliamo di squadre facili. Sono tutte partite difficilissime, dove le squadre se la giocano alla grande. A Parma sembrava una partita più facile rispetto alle quattro iniziali e poi abbiamo perso. Ero ottimista anche per il Napoli. Il tema è che devi stare sul pezzo, volere fortemente il risultato. Ci vuole un pizzico di fortuna ma oggi la squadra e il mister hanno fatto un lavoro incredibile”.

Anche la difesa. “Anche la difesa, certo. Ha fatto benissimo Maripan, anche Coco. Anche Tameze, che è tornato braccetto come ai tempi di Juric e ha fatto benissimo”.

Poi è andato lei a parlare con la squadra… “Quello non c’entra niente, assolutamente. Conta che il gruppo, dopo una partita dove meritavi di vincere come quella con la Lazio, avesse rabbia per aver pareggiato una partita che era da vincere. Era il momento di tirare fuori tutto: l’abbiamo fatto oggi”.