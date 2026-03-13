Torino-Parma 4-1, Cairo: “Ho letto delle cose orribili. Ma come siete messi?”

"Siamo contenti, bella vittoria. Ma voglio dire una cosa diversa: quelle scritte che ho visto sono cose veramente brutte. Ma non per me, per i bambini che le vedono. Parliamo del gioco del calcio, dove c'è un presidente che ha messo decine di milioni. Arrivare a dire delle robe del genere è proprio una cosa brutta. Sono dispiaciuto per chi l'ha fatto, che è messo male. Uno che scrive quelle robe, che poi le vedono i bambini. Ma stiamo parlando del gioco del calcio, non di guerre, che purtroppo ci sono. E' il gioco del calcio, niente di più. Poi però secondo me qualcuno di voi è responsabile. Io ho visto in un giornale, che non nomino, che scrivono cose assurde. "La clausola di Zapata", "D'Aversa lavora per Juric"... Ma che senso ha? Per voler creare dissapori? Ma veramente. Ma come siete messi. E questi sono tifosi del Toro. E sono messi così, che vogliono il male del Toro. Il presidente può cambiare, prima o poi venderà. Ma se questo è l'ambiente, l'altro che arriva sarà la stessa cosa. Questo voglio dire. Nient'altro. La partita l'avete vista, bella partita, sono contento".