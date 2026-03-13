Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Al termine del match, dallo stadio Olimpico Grande Torino, il difensore granata Enzo Ebosse ha commentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
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tor partite conferenze stampa Torino-Parma 4-1, Ebosse: “Con D’Aversa nuova energia. Su Pellegrino…
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Torino-Parma 4-1, Ebosse: “Con D’Aversa nuova energia. Su Pellegrino…
Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e gialloblù
Cosa sta cambiando nel Toro? La tua partita, forse un errore sul gol di Pellegrino poi una buona prova… “C’è una nuova energia con il mister D’Aversa. Si poteva fare anche un punto a Napoli. Su Pellegrino stavo tornando indietro sulla palla. Ha fatto un bel gol. L’importante è non aver mollato e fatto una partita nella giusta maniera”.
Cosa è scattato in più? Come state lavorando a livello difensivo? La sensazione è che concedete meno. “Il mister D’Aversa dà tanto fiducia alla squadra. Ogni partita difendiamo in maniera diversa. Ci sentiamo bene in campo e ciò aiuta a concedere poco”.
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