Torino-Parma 4-1, Ebosse: “Con D’Aversa nuova energia. Su Pellegrino…

Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Al termine del match, dallo stadio Olimpico Grande Torino, il difensore granata Enzo Ebosse ha commentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Cosa sta cambiando nel Toro? La tua partita, forse un errore sul gol di Pellegrino poi una buona prova… “C’è una nuova energia con il mister D’Aversa. Si poteva fare anche un punto a Napoli. Su Pellegrino stavo tornando indietro sulla palla. Ha fatto un bel gol. L’importante è non aver mollato e fatto una partita nella giusta maniera”.