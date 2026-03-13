Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Al termine del match, dallo stadio Olimpico Grande Torino, il "Cholito" Simeone ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.
postpartita
Torino-Parma 4-1, Simeone: “Sapevamo che il momento era importante”
“Nikola si merita il premio di migliore in campo: ha corso, ha lottato, ha dato tutto per la strada. Il suo segreto? Alle nove e mezza di sera va a dormire e dorme dieci-dodici ore. Così è al cento per cento tutti i giorni. Io invece ho bisogno dell’aiuto di mia moglie per dormire… Tornando alla squadra, abbiamo cercato di accelerare perché sapevamo che il momento era importante. Siamo stati molto più compatti e il risultato è arrivato perché noi ci teniamo”. Infine, un saluto a Zenga, presente negli studi Sky: “Un grande allenatore e una bravissima persona, gli voglio bene”.
Simeone a DAZN—
Il numero 91 granata ha commentato il match anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
La fame del tuo gol è lo specchio di questa squadra. "Sì, dovevamo iniziare forte contro una squadra chiusa. Quando pensi di avere una sola occasione ti concentri solo su quella: mi sono messo in testa di dover tirare e l'ho sbloccata".
MVP A Vlasic, sei d'accordo?"Assolutamente, è una persona speciale, corre tantissimo, ha tantissima energia. Gli voglio bene. Se lo merita".
Doppia esultanza..."La T di Tullio. Mia moglie mi ha rimproverato per aver esultato come Sal Da Vinci e non per mio figlio. Spero che mi abbia visto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA