Torino-Parma 4-1, Simeone: “Sapevamo che il momento era importante”

“Nikola si merita il premio di migliore in campo: ha corso, ha lottato, ha dato tutto per la strada. Il suo segreto? Alle nove e mezza di sera va a dormire e dorme dieci-dodici ore. Così è al cento per cento tutti i giorni. Io invece ho bisogno dell’aiuto di mia moglie per dormire… Tornando alla squadra, abbiamo cercato di accelerare perché sapevamo che il momento era importante. Siamo stati molto più compatti e il risultato è arrivato perché noi ci teniamo”. Infine, un saluto a Zenga, presente negli studi Sky: “Un grande allenatore e una bravissima persona, gli voglio bene”.