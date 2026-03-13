Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Al termine del match, dallo stadio Olimpico Grande Torino, il numero 10 granata Nikola Vlasic ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.
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Torino-Parma 4-1, Vlasic: “Ora serve continuità, non come al solito…”
“Era una partita molto importante per noi, sapevamo che il Parma è una squadra tosta che fuori casa ha preso tanti punti. Abbiamo palleggiato quando dovevamo, e difeso quando era ora. Sono contento per la squadra, dobbiamo continuare così. Oggi ho fatto la mezzala destra, ma a me interessa giocare e stare bene fisicamente, cosa che negli ultimi anni non è sempre successa. Ora mi sento molto più in forma e sono contento. Per me, comunque, viene prima la squadra. Le prossime nove giornate? Quando facciamo una bella vittoria dopo cadiamo, sappiamo cosa succede di solito. Ora invece dobbiamo dare continuità. C’è il Milan, poi la sosta. Sarà una squadra difficilissima contro una squadra tosta, ma lavoriamo bene col nuovo mister e siamo pronti per tutto. Partita difficilissima”.
Vlasic a DAZN—
Il numero 10 granata ha commentato il match anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
C'era voglia di reagire al brutto momento? "Sì, ora stiamo facendo bene. Abbiamo vinto due partite in casa e fatto una buona partita a Napoli. Solo con il lavoro possiamo andare avanti".
Alle spalle la paura della retrocessione?"Io ho ancora paura, mancano nove partite. E' giusto pensare così, perché con la paura puoi fare di più. Voglio pensare che non siamo ancora salvi e vincere ancora".
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