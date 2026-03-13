Torino-Parma 4-1, Vlasic: “Ora serve continuità, non come al solito…”

“Era una partita molto importante per noi, sapevamo che il Parma è una squadra tosta che fuori casa ha preso tanti punti. Abbiamo palleggiato quando dovevamo, e difeso quando era ora. Sono contento per la squadra, dobbiamo continuare così. Oggi ho fatto la mezzala destra, ma a me interessa giocare e stare bene fisicamente, cosa che negli ultimi anni non è sempre successa. Ora mi sento molto più in forma e sono contento. Per me, comunque, viene prima la squadra. Le prossime nove giornate? Quando facciamo una bella vittoria dopo cadiamo, sappiamo cosa succede di solito. Ora invece dobbiamo dare continuità. C’è il Milan, poi la sosta. Sarà una squadra difficilissima contro una squadra tosta, ma lavoriamo bene col nuovo mister e siamo pronti per tutto. Partita difficilissima”.