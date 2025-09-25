Torino-Pisa 1-0, Casadei: “Non importa chi segna. Dobbiamo creare di più”

Al termine del match tra Torino e Pisa, concluso sul risultato di 1-0, Cesare Casadei è intervenuto a Mediaset per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un gol a decidere la sfida, come ne mancano al Torino. L’importante è farsi trovare pronti… “Non importa chi segna, importante è farlo. Cerco sempre di aiutare la squadra, poi se arriva il gol sono contento. Siamo all’inizio di un percorso, cresceremo tanto. Sono molto fiducioso di questa squadra”.