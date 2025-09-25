Al termine del match tra Torino e Pisa, concluso sul risultato di 1-0, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino è intervenuto a Mediaset per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni.
Torino-Pisa 1-0, Gilardino: “Torino squadra di livello, abbiamo tenuto bene”
Più soddisfatto della prestazione o più rammaricato dell’occasione di Tramoni alla fine? “Rammaricato ma devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Sia agli esperti sia ai tanti giovani. Con un uomo in meno abbiamo tenuto bene il campo. Ci sono stati i presupposti per recuperare. Sapevamo che il Toro è una squadra di livello. Noi abbiamo giocato con alcuni senza tanti minuti. Ci sono stati messaggi positivi nella gara. Ora dobbiamo pensare a recuperare per il campionato”.
Ora bisogna trasformare i complimenti in punti? “L’amarezza in quest’ultimo mese per i complimenti ma non i risultati c’è. Ora dobbiamo tenere questo spirito e trasformarlo in punti”.
Avete già affrontato in campionato squadre forti. Su cosa stai lavorando per dare concretezza? “Sicuramente nell’ultimo periodo abbiamo lavorato negli ultimi 25 metri. Costruiamo, arriviamo e dobbiamo migliorare i presupposti per fare male agli avversari. Poi c’è un processo di maturità da acquisire partita dopo partita. Ci sono tanti giovani, esordienti, qualche straniero arrivato negli ultimi giorni di mercato. Tutte queste situazioni fanno sì che la squadra maturi nella partita. Pur non trovando risultati ora, prima o poi arriveranno lavorando in questo modo”.
