Torino-Pisa 1-0, Gilardino: “Torino squadra di livello, abbiamo tenuto bene”

Più soddisfatto della prestazione o più rammaricato dell’occasione di Tramoni alla fine? “Rammaricato ma devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Sia agli esperti sia ai tanti giovani. Con un uomo in meno abbiamo tenuto bene il campo. Ci sono stati i presupposti per recuperare. Sapevamo che il Toro è una squadra di livello. Noi abbiamo giocato con alcuni senza tanti minuti. Ci sono stati messaggi positivi nella gara. Ora dobbiamo pensare a recuperare per il campionato”.