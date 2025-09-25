Torino-Pisa 1-0, Ismajli: “Abbiamo dominato. Un gol sufficiente per passare”

Al termine del match tra Torino e Pisa, concluso sul risultato di 1-0, Ardian Ismajli è intervenuto a Mediaset per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Pisa con tanti giovani ha mostrato qualità… “Hanno qualità e l’hanno mostrata nella scorsa stagione. Abbiamo dominato, potevamo fare più gol ma ne è bastato uno per passare il turno”.