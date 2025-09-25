Al termine del match tra Torino e Pisa, concluso sul risultato di 1-0, Ardian Ismajli è intervenuto a Mediaset per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni.
Torino-Pisa 1-0, Ismajli: “Abbiamo dominato. Un gol sufficiente per passare”
Le parole dei protagonisti al termine del match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia
Il Pisa con tanti giovani ha mostrato qualità… “Hanno qualità e l’hanno mostrata nella scorsa stagione. Abbiamo dominato, potevamo fare più gol ma ne è bastato uno per passare il turno”.
Per voi la Coppa Italia può essere un modo per andare in Europa? “Vogliamo andare sempre più su sia qua che in campionato. Speriamo di tornare a vincere anche in campionato. Questa vittoria ci dà fiducia e ci serve per fare una grande partita anche a Parma”.
