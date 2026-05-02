Ehizibue, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post gara della sfida vinta 2-0 contro il Torino.

Il coro dei tifosi, il gol, l'MVP: che giornata è? "Sì, è una bella giornata. Sono felice di essere qui con il mio capitano"

Raggiungete 47 punti, si tratta di una stagione importante? "Sì, questa è un'annata importante. Vogliamo i 50 punti, questa è la strada"