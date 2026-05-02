Nell'immediato post gara di Udinese-Torino 2-0 il giocatore friulano Kabasele ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN.

Era una gara importante oggi, poi c'è stato anche il clean sheet. Cosa chiedere di più? "Sì, è stata una bellissima giornata, non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto Okoye con quella parata. Sarebbe stato più difficile, Okoye deve essere uno dei protagonisti".

Anche Ehizibue, MVP. È stata anche la sua giornata. Tu che sei un veterano, quanto è importante trovare questa fiducia? "L'ho detto tante volte, siamo un bel gruppo. Lui ha passato dei periodo difficili, ma lavora tanto ed è sempre stato utile. Lui è rimasto concentrato e ora si gode questi momenti"

Vi godete questi punti, avete tre gare per fare ancora bene? "L'obiettivo minimo sono i 50 punti, abbiamo fame, siamo ad un punto dall'ottavo posto".