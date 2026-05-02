Le parole dei protagonisti al termine del match tra Udinese e Torino al Bluenergy Stadium

Redazione Toro News
Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Udinese-Torino 2-0: il film della partita

CONFERENZA STAMPA

Al termine del match tra Udinese e Torino, valevole per la 35° giornata di Serie A, il terzino bianconero Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Tanto entusiasmo per Ehizibue, che ha ricevuto cori di apprezzamento. "Siamo tutti contenti per lui, fuori dal calcio è una bella persona, non molla mai, lavora sempre, quando vedi uno che lavora così fare queste prestazioni è bellissimo. Per quanto riguarda la squadra si vede che siamo uniti e abbiamo fiducia, il lavoro sta pagando e ci divertiamo molto". Gli esterni dell'Udinese sono stati spesso criticati, ma sembrate in crescita... "Il calcio è complesso, i punti di vista sono tanti, le critiche ci sono sempre. Noi lavoriamo, proviamo a dare il meglio facendo quello che chiede il mister. A volte va bene, altre volte meno bene, ma è un lavoro di squadra, il punto è la squadra. Se la squadra va bene noi esterni saremo bravi".

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