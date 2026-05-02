CONFERENZA STAMPA

Al termine del match tra Udinese e Torino, valevole per la 35° giornata di Serie A, il terzino bianconero Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Tanto entusiasmo per Ehizibue, che ha ricevuto cori di apprezzamento. "Siamo tutti contenti per lui, fuori dal calcio è una bella persona, non molla mai, lavora sempre, quando vedi uno che lavora così fare queste prestazioni è bellissimo. Per quanto riguarda la squadra si vede che siamo uniti e abbiamo fiducia, il lavoro sta pagando e ci divertiamo molto". Gli esterni dell'Udinese sono stati spesso criticati, ma sembrate in crescita... "Il calcio è complesso, i punti di vista sono tanti, le critiche ci sono sempre. Noi lavoriamo, proviamo a dare il meglio facendo quello che chiede il mister. A volte va bene, altre volte meno bene, ma è un lavoro di squadra, il punto è la squadra. Se la squadra va bene noi esterni saremo bravi".