Matteo Parti, centrocampista granata, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Udinese-Torino, gara terminata 2-0 a favore dei padroni di casa. Di seguito le parole rilasciate nella conferenza stampa post partita.

Il tecnico D'Aversa ha parlato di assenza di determinazione. "Sulle reti ci è mancata attenzione, perché erano evitabili. Ci hanno tagliato un po' le gambe. Siamo dispiaciuti, abbiamo fatto vedere che possiamo dire la nostra con tutti. C'è rammarico, ma pensiamo già alla prossima".

Si avvicina il 4 maggio: cosa stai provando? "Sarà una giornata particolare, i miei compagni me lo hanno già descritto. Quando sono arrivato qui sono andato a Superga con la mia famiglia. È un'opportunità ricordare i grandi giocatori del Torino".

Un bilancio di questi mesi? "Il bilancio è positivo, il gruppo mi ha accolto bene, arrivare a gennaio non è mai semplice. Il mister mi ha dato fiducia e quando mi chiama in causa cerco di dare il meglio. Non so ancora il mio futuro".

Cosa è mancato? "Il gol ci ha tagliato le gambe. Abbiamo avuto delle occasioni, dovevamo essere più freddi".