Vagnati pre Torino-Pisa: “Siamo dispiaciuti, dobbiamo fare di più”

“Dobbiamo cercare di fare risultato, prestazioni importanti con atteggiamento diverso da quello avuto con l’Atalanta. Abbiamo attraversato dei periodi che non ci possiamo permettere. Si poteva fare meglio. Il calendario è questo. Siamo dispiaciuti per l’Atalanta, potevamo fare meglio, anche dopo la grande vittoria contro la Roma. Spiace aver fatto solo un gol, dobbiamo fare di più”.