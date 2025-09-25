Nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Torino-Pisa, match valido per i sedicesimi della Coppa Italia 2025/2026, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset il direttore tecnico granata Davide Vagnati. Di seguito le sue parole.
Vagnati pre Torino-Pisa: "Siamo dispiaciuti, dobbiamo fare di più"
Vagnati pre Torino-Pisa: “Siamo dispiaciuti, dobbiamo fare di più”
Le dichiarazioni dei protagonisti in vista della sfida di Coppa Italia
“Dobbiamo cercare di fare risultato, prestazioni importanti con atteggiamento diverso da quello avuto con l’Atalanta. Abbiamo attraversato dei periodi che non ci possiamo permettere. Si poteva fare meglio. Il calendario è questo. Siamo dispiaciuti per l’Atalanta, potevamo fare meglio, anche dopo la grande vittoria contro la Roma. Spiace aver fatto solo un gol, dobbiamo fare di più”.
Cosa aspettarsi da questa sfida con il Pisa? “Dobbiamo passare il turno. È molto importante: abbiamo voglia di fare nostra la partita e passare il turno”.
