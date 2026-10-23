Sono 25 i giocatori convocati da Ignazio Abate per la gara odierna contro il Monza di Juric, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. I granata sono reduci da due vittorie consecutive che e cercheranno la terza, un tabù. Dall'altra parte il Monza si presenta in gran forma dopo la vittoria di lunedì scorso per 4-0 contro il Cagliari, i brianzoli hanno 7 punti in classifica e vogliono conquistarne altri per allontanarsi il più possibile dalle zone pericolose. Per quanto riguarda i convocati da Ignazio Abate: il tecnico granata dovrà ancora fare a meno per infortunio di Ilkhan, lesione muscolare di primo grado all'adduttore, e Fortini, ai box per lombalgia; assente anche Rodriguez, a cui è stata diagnosticata una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra.

I convocati per il match contro il Monza

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.

Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.