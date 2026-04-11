Le parole del tecnico granata prima della sfida con i veneti all'Olimpico Grande Torino

Eugenio Gammarino

Nei minuti precedenti alla sfida in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico dei granata Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.

AC Milan v Torino FC - Serie A

"Oggi ci deve essere non solo la voglia, ma anche la determinazione. Riguardo al Verona non bisogna ragionare sulla loro posizione in classifica. I ragazzi sono stati bravi a crearsi questa possibilità e ora bisogna fare di tutto per sfruttarla. Quando sono arrivato, il momento non era dei più semplici, soprattutto quando non sei abituato a lottare nei bassifondi; ma devo dire che i ragazzi hanno ancora più merito per il fatto di essere usciti da quella situazione. Hanno avuto e hanno le qualità per riportare il club dove merita di stare. Oggi abbiamo una chance per arrivare alla salvezza; non dico che saremmo meritatamente salvi, ma si creerebbero presupposti per poi puntare a dimostrare il valore di questa squadra. Per quanto mi riguarda, aspettavo un'opportunità importante, che mi è capitata, e me la sto godendo. Ora l'entusiasmo non deve diventare arroganza o in presunzione".

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