Nei minuti precedenti alla sfida in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico dei granata Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.

"Oggi ci deve essere non solo la voglia, ma anche la determinazione. Riguardo al Verona non bisogna ragionare sulla loro posizione in classifica. I ragazzi sono stati bravi a crearsi questa possibilità e ora bisogna fare di tutto per sfruttarla. Quando sono arrivato, il momento non era dei più semplici, soprattutto quando non sei abituato a lottare nei bassifondi; ma devo dire che i ragazzi hanno ancora più merito per il fatto di essere usciti da quella situazione. Hanno avuto e hanno le qualità per riportare il club dove merita di stare. Oggi abbiamo una chance per arrivare alla salvezza; non dico che saremmo meritatamente salvi, ma si creerebbero presupposti per poi puntare a dimostrare il valore di questa squadra. Per quanto mi riguarda, aspettavo un'opportunità importante, che mi è capitata, e me la sto godendo. Ora l'entusiasmo non deve diventare arroganza o in presunzione".