La formula della finale playoff, i dati su quando e dove guardarla, le info sulla Bosnia e i convocati
Una partita per decidere il futuro, una sola partita per sapere se l'Italia potrà tornare a giocare un Mondiale dopo due mancate qualificazioni. La Nazionale di Gattuso ha fatto il primo step per assicurarsi un posto alla rassegna mondiale: battere l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff. Il 2-0 di Bergamo, gol di Tonali e Kean, mette l'Italia in condizione di giocarsi la finale playoff contro la Bosnia. Scopriamo ora tutte le informazioni chiave sulla partita.
Quando e dove si gioca la finale playoff, la formula
- Quando: martedì 31 marzo, ore 20.45.
- Luogo: stadio Bilino Polje di Zenica, Bosnia.
- Formula: gara secca, in caso di parità supplementari e rigori.
- Meccanismo di qualificazione: chi vince è ai Mondiali ed entra a far parte del girone B con Canada, Svizzera e Qatar.
- Dove vederla: diretta tv, Rai 1.
Formazione tipo della Bosnia e chi tenere d'occhio
- BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic
- Giocatori da tenere d'occhio: Dzeko, capitano e simbolo della squadra nonché vecchia conoscenza del campionato di Serie A. Nel reparto arretrato l'uomo da attenzionare è Muharemovic del Sassuolo, insieme a Kolasinac dell'Atalanta
I convocati di Italia e Bosnia
- ITALIA - Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli). Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Napoli). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma), Tonali (Newcastle). Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta). Ct: Gattuso
- BOSNIA - Portieri: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo). Difensori: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Hadzikadunic (Sampdoria), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens). Centrocampisti: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (Psv Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys). Attaccanti: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach). Ct: Barbarez
Chi manca da più tempo ai Mondiali?
- Italia: 18 partecipazione; l'ultima ai Mondiali in Brasile nel 2014, out nella fase a gironi (qualificate Costa Rica e Uruguay, Italia terza)
- Bosnia: prima e unica partecipazione ai Mondiali in Brasile nel 2014, out nella fase a gironi (qualificate Argentina e Nigeria, Bosnia terza)
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