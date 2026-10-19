Dove vedere Parma-Torino, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2026/27? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Ignazio Abate sarà lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Tardini di Parma contro la squadra di Gilardino. I granata arrivano a questa partita dopo aver ottenuto un'importante vittorie di misura contro l'Udinese al rientro della sosta Nazionali. Periodo altalenante per la formazione sarda allenata dal campione del Mondo che attualmente è al sedicesimo posto in classifica a quattro punti, tre in meno della squadra di Abate. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Parma-Torino in TV e streaming

Parma-Torino sarà trasmessa da, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche sue si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Parma-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale anche su Toro News

Come nelle scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta. Per leggere tutti gli aggiornamenti di Parma-Torino basteràma anche tramite il, con tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.