Appuntamento a sabato 24 gennaio, ore 15:00, per il prossimo impegno del Toro che sarà in trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita valevole per la 22^ giornata di Serie A è Como-Torino. I granata, 14° in classifica a 23 punti, sono in cerca di riscatto non solo a causa delle ultime deludenti sconfitte in campionato contro Roma, Atalanta e Udinese, ma anche per il roboante 1-5 dell'andata inflitto proprio dai lagunari allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al contrario i ragazzi di Fabregas, 6° in classifica a 37 punti, volano sulle ali dell'entusiasmo, reduci dalla vittoria netta in trasferta contro la Lazio e in piena corsa per aggiudicarsi un posto in Europa. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire match in Tv e streaming.
PREPARTITA
Verso Como-Torino: dove vedere la gara in Tv e streaming
Dove vedere Como-Toro in Tv e streaming—
Como-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle Smart Tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Serie S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.
Grazie a DAZN sarà possibile vedere Como-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l' evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta. Per leggere tutti gli aggiornamenti di Como-Torino basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
