Verso Como-Torino: dove vedere la gara in Tv e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Como-Torino valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025/26

Redazione Toro News 22 gennaio - 18:02

Appuntamento a sabato 24 gennaio, ore 15:00, per il prossimo impegno del Toro che sarà in trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita valevole per la 22^ giornata di Serie A è Como-Torino. I granata, 14° in classifica a 23 punti, sono in cerca di riscatto non solo a causa delle ultime deludenti sconfitte in campionato contro Roma, Atalanta e Udinese, ma anche per il roboante 1-5 dell'andata inflitto proprio dai lagunari allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al contrario i ragazzi di Fabregas, 6° in classifica a 37 punti, volano sulle ali dell'entusiasmo, reduci dalla vittoria netta in trasferta contro la Lazio e in piena corsa per aggiudicarsi un posto in Europa. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire match in Tv e streaming.

Dove vedere Como-Toro in Tv e streaming — Como-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle Smart Tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Serie S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Como-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l' evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta. Per leggere tutti gli aggiornamenti di Como-Torino basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.