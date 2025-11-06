tor partite dove vedere le partite Verso Juventus-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la sfida Juventus-Torino valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26
Dove vedere Juventus-Torino, match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà sabato 8 ottobre alle ore 18:00 nel derby della Mole. I granata cercheranno di mantenere la striscia positiva (5 risultati utili consecutivi), contro una Juventus in ripresa dopo un inizio di stagione non esaltante. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Juventus-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Juventus-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Juventus-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.

