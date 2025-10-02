Dove vedere Lazio-Torino, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà sabato 4 ottobre alle ore 15:00 in trasferta contro la Lazio. I granata arrivano a questa partita dopo due sconfitte consecutive in campionato rimediate contro Atalanta e Parma con il tecnico granata in bilico dopo un inizio di stagione non esaltante. La formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri, invece, dopo un avvio di campionato complicato sembra essere in ripresa come testimonia lo scorso match contro il Genoa vinto con un netto 0-3 in trasferta al Ferraris.
prepartita
Verso Lazio-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming
Dove vedere Lazio-Torino in TV e streaming—
Lazio-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Grazie a DAZN sarà possibile vedere Lazio-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Lazio-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
