Verso Lecce-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming

Verso Lecce-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming - immagine 1
Ecco tutte le informazioni su dove vedere la sfida Lecce-Torino valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26
Eugenio Gammarino

Dove vedere Lecce-Torino, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà domenica 30 novembre alle ore 12.30 allo Stadio Via del Mare contro il Lecce. I granata arrivano a questa partita dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Como. Periodo altalenante per la formazione salentina allenata da Eusebio Di Francesco che attualmente è al diciassettesimo posto in classifica a dieci punti, quattro in meno della squadra di Baroni. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Lecce-Torino in TV e streaming

Lecce-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Lecce-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale anche su Toro News

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Lecce-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.

