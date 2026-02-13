Appuntamento a domenica 15 febbraio, ore 18:00, per il prossimo impegno del Toro che sarà in casa allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita valevole per la 25ª giornata di Serie A è Torino-Bologna. Da una parte i granata, 13° in classifica a quota 27 punti, che, nonostante le prestazioni poco entusiasmanti, vanno alla ricerca del terzo risultato utile di fila in campionato, dopo la vittoria in casa contro il Lecce per 1-0 e il 2-2 agguantato nel finale a Firenze della scorsa giornata. Dall'altra parte, i ragazzi di Italiano attraversano il periodo più difficile della propria stagione e arrivano da quattro sconfitte consecutive in campionato, oltre alla gara di Coppa Italia persa ai rigori contro la Lazio. I felsinei restano comunque decimi in classifica con tre punti di vantaggio sul Toro. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in Tv e streaming.
Verso Torino-Bologna: dove vedere la gara in TV e streaming
Dove vedere Torino-Bologna in TV e streaming—
Torino-Bologna sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.
Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Bologna è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
