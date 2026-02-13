Verso Torino-Bologna: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Torino-Bologna valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026

Redazione Toro News 13 febbraio - 17:00

Appuntamento a domenica 15 febbraio, ore 18:00, per il prossimo impegno del Toro che sarà in casa allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita valevole per la 25ª giornata di Serie A è Torino-Bologna. Da una parte i granata, 13° in classifica a quota 27 punti, che, nonostante le prestazioni poco entusiasmanti, vanno alla ricerca del terzo risultato utile di fila in campionato, dopo la vittoria in casa contro il Lecce per 1-0 e il 2-2 agguantato nel finale a Firenze della scorsa giornata. Dall'altra parte, i ragazzi di Italiano attraversano il periodo più difficile della propria stagione e arrivano da quattro sconfitte consecutive in campionato, oltre alla gara di Coppa Italia persa ai rigori contro la Lazio. I felsinei restano comunque decimi in classifica con tre punti di vantaggio sul Toro. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in Tv e streaming.

Dove vedere Torino-Bologna in TV e streaming — Torino-Bologna sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Bologna è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.