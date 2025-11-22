Verso Torino-Como: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la sfida Torino-Como valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26

Eugenio Gammarino 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 15:31)

Dove vedere Torino-Como, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà lunedì 24 novembre alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Como. I granata arrivano a questa partita dopo aver ottenuto sei risultati utili consecutivi in campionato. Periodo molto positivo anche per la formazione lariana allenata da Cesc Fabregas che sta vivendo una stagione al top come dimostrano i nove risultati utili consecutivi e il settimo posto in classifica. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Torino-Como in TV e streaming — Torino-Como sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Como in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Como è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.