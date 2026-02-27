Verso Torino-Lazio: dove vedere la gara in TV e streaming

Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 27° giornata del campionato di Serie A

Redazione Toro News 27 febbraio - 19:08

Prima gara per D'Aversa e prima gara in cui il Torino dovrà veramente dimostrare di saper cambiare atteggiamento: sarà fondamentale in questa lotta salvezza. A partire dalle 18:00 di domenica 1° marzo all'Olimpico Grande Torino arriva la Lazio di Sarri, una squadra che in questa stagione difficilmente ha trovato soddisfazione e che condivide con i granata un ambiente in aperta contestazione. All’andata la gara terminò sul 3-3, con i minuti di recupero che furono roventi, a partire con il gol di Coco e arrivando al pareggio, definitivo, su rigore di Cataldi. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti ma la lotta salvezza si fa preoccupante e il Torino, forse, ne ha una necessità maggiore.

Genoa-Torino: dove vedere la partita — Torino-Lazio sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Lazio è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.