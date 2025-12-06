Verso Torino-Milan: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la sfida Torino-Milan valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26

Eugenio Gammarino 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 20:09)

Dove vedere Torino-Milan, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà lunedì 8 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Milan. I granata arrivano a questa partita dopo aver ottenuto due sconfitte consecutive in campionato contro Lecce e Como. Periodo positivo, invece, per la formazione rossonera allenata da Massimiliano Allegri che sta vivendo una stagione al top come dimostra il primo posto in classifica anche se è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Torino-Milan in TV e streaming — Torino-Milan sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Milan in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Milan è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.