Dove vedere Torino-Milan, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà lunedì 8 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Milan. I granata arrivano a questa partita dopo aver ottenuto due sconfitte consecutive in campionato contro Lecce e Como. Periodo positivo, invece, per la formazione rossonera allenata da Massimiliano Allegri che sta vivendo una stagione al top come dimostra il primo posto in classifica anche se è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.
prepartita
Verso Torino-Milan: dove vedere la gara in TV e streaming
Dove vedere Torino-Milan in TV e streaming—
Torino-Milan sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.
Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Milan in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Milan è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
© RIPRODUZIONE RISERVATA