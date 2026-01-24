Poco prima dell'inizio di Como-Torino, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Cesc Fabregas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.
PREPARTITA
Fabregas pre Como-Torino: “Abbiamo fatto scelte forzate, siamo in pochi”
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Douvikas dall'inizio. Ci racconta la scelta?"Tutte le partite sono diverse, dipendono dalle caratteristiche dell'altra squadra. Abbiamo fatto scelte forzate, siamo in pochi. Abbiamo usato solo 16 giocatori nelle ultime gare. Tutti devono fare tutto, devono spingere"
E la scelta di Vojvoda? "Il Toro gioca con il 5-3-2, si deve fare tanto giro palla e bisogna cercare anche di sfruttare i terzini. Abbiamo preparato la partita in tutte le fasi. Speriamo di fare una buona partita"
