Fiorentina-Torino 2-2, Baroni: “Vogliamo migliorare la nostra classifica”

7 febbraio 2026

Game over all'Artemio Franchi: Fiorentina-Torino si conclude sul risultato di 2-2. Al termine della gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Si è ripreso dallo scatto dopo il gol di Maripan? La gioia di una squadra che a volte è sembrata un po’ passiva però con una grande reazione finale… “Nel primo tempo abbiamo fatto bene e sfiorato il raddoppio. Poi abbiamo fatto errori, regalato gol. Però devo fare i complimenti ai ragazzi perché venivamo da una partita in coppa con poco recupero. Abbiamo passato un momento di emergenza, con dieci infortunati. La voglia e la determinazione con cui la squadra ha ripreso il risultato mi è piaciuta. Complimenti ai ragazzi”.

Vlasic manca tanto? “Insostituibile per noi. Quando manca ognuno deve fare un pezzettino in più. Oggi la squadra è riuscita a sopperire sia dal punto di vista mentale e anche nervoso. Ha messo in campo tutto quello che aveva”.

Il giornalista sottolinea come anche Cairo sia entrato in campo per festeggiare il gol.

Casadei ha segnato, Ilkhan ha fatto bene e Anjorin ha una grandissima qualità. Con tutti questi centrocampisti come pensa di costruirlo a regime? “Ha tanta qualità. Mi è piaciuto. Ha bisogno di giocare. E anche Ilkhan rientrava da un crociato. Il primo periodo che abbiamo lavorato aveva bisogno di adattarsi. Ora sta crescendo, anche lui sta pagando le partite ravvicinate. Veniva dallo stop dell’infortunio e non aveva l’abitudine a fare partite ravvicinate. Sta un po’ pagando ma anche oggi ha giocato bene. Non abbiamo problemi. Io sono contento perché anche chi è arrivato ha grandi motivazioni. Quello che cercavamo era questo. Ora vogliamo migliorare la nostra classifica e costruire. Finalmente avremo una settimana intera per lavorare. Arriviamo da sei partite in ventuno giorni, poi Lecce e Coppa Italia. Ora è importante tornare a fare una settimana importante”.

Complimenti a chi è entrato. “E’ una cosa importante: bisogna che entri chi ha voglia di andare ancora più forte”.

Baroni a DAZN Il tecnico granata ha commentato il match anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Quanto tenevate a tornare a casa senza punti?"Ci tenevo perché è una partita importante, contro una squadra che ha bisogno di punti ma è forte. Per noi era importante, abbiamo una classifica che non ci piace e vogliamo migliorare. Abbiamo gestito molto bene il primo tempo, potevamo trovare il secondo gol. Nella ripresa vorrei anche ricordare che venivamo da un'infrasettimanale con pochi giorni di recupero, sono rientrati tanti giocatori assenti. Abbiamo vissuto un momento di grande emergenza, dovevo dosare le forze di chi è tornato. Volevo fare i complimenti alla squadra, per come ha tenuto. Complimenti ai ragazzi, a chi è partito ma principalmente a chi è entrato"

Zapata e Simone hanno rialzato la squadra nel finale?"Sono d'accordo. Avevamo solo Anjorin come cambio a centrocampo, Vlasic per noi è insostituibile. Quando non c'è ognuno deve dare qualcosa in più, è un'assenza non colmabile. Mettere energie nuove a centrocampo non era semplice. Ci prendiamo il risultato per la caparbietà con cui l'abbiamo voluto"

Cosa serve per mettere a posto la classifica?"Abbiamo passato varie difficoltà, non voglio elencarle perché non ho mai trovato alibi e non lo farò mai. Dobbiamo lavorare, c'è un campionato ancora in gioco ma noi andiamo oltre alla classifica. Sono entrati ragazzi dal mercato con grande energia e voglia di far bene. Dobbiamo costruire, ci serve lavoro, dedizione e partecipazione da parte di tutti. Il gruppo sta diventando sempre più squadra e io cerco di alimentare il più possibile l'energia che ho e trasferire ai ragazzi".