Fiorentina-Torino 2-2, la moviola: gestione corretta di Colombo

La moviola

Nello specifico è stata buona la direzione dell'arbitro della sezione di Como, alla sua seconda direzione con il Toro questa stagione dopo il match d'andata contro l'Atalanta. Decisioni correte quelle prese dal direttore di gara negli unici momenti importanti della partita con un forte approccio all'ammonizione: sono sette i sanzionati (senza contare i due allenatori, entrambi ammoniti) e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Colombo appare forse come una gestione un po' troppo rigida in certe circostanze: il fischietto lombardo ha interrotto la gara molte volte in occasione degli scontri di gioco. I gialli sono stati estratti per cinque giocatori granata e sono stati sanzionati uno nel primo tempo e quattro nella ripresa. Ammonito Lazaro per un fallo ai danni di Parisi al 31’, mentre nel giro di due minuti (64' e 66') ammoniti entrambi i difensori granata Maripan e Marinucci dopo un fallo tattico ai danni rispettivamente di Kean e Solomon. Verso la fine della partita è iniziato a serpeggiare un discreto nervosismo che ha portato alle ammonizioni di Gineitis e e Aboukhlal. Per quanto riguarda la situazione del gol di Casadei, giusto dare il gol al Toro vista la posizione del numero 22 granata. Dopo la realizzazione dell'1-0 il Var è intervenuto per un possibile fuorigioco ma dal replay era abbastanza visibile la presenza di Dodò che maneteneva l'ex Chelsea in gioco.