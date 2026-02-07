Una partita perlopiù equilibrata ma che, per delle carenze da entrambe le parti, ha visto incassare un totale di 4 gol nel match. Un Torino che nel primo tempo regge il ritmo e prova più volte a centrare la porta, successivamente la trova con un gran colpo di testa in solitaria di Casadei. Si sbilanciano i granata nel secondo tempo lasciando spazio ai viola che ne segnano ben due in 6 minuti. Decisivo Maripan nel finale! Termina in pari al Franchi.
SOCIAL
Fiorentina-Torino 2-2, le reazioni social: “Baroni salvato da Maripan?”
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Fiorentina e Torino
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Fiorentina e Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA