Fiorentina-Torino 2-2, Maripan: “Io in panchina? Abbiamo tanti giocatori forti”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra viola e granata
Redazione Toro News

Game over all'Artemio Franchi: Fiorentina-Torino si conclude sul risultato di 2-2. Al termine della gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, il difensore granata Guillermo Maripan ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Gol importanti: fai solo gol all’ultimo secondo. Ci racconti quest’azione? “Pensavo solo a segnare. Dovevamo pareggiare, per noi era troppo importante. Siamo una squadra che non si ferma mai. L’abbiamo dimostrato”.

L’avete provato in allenamento? “Sì,Gineitis ha un buon piede. Se la palla arriva io segno”.

Perché sei stato in panchina ultimamente? “Siamo una squadra forte, ci sono giocatori forti. È una decisione del tecnico. Io mi alleno sempre”.

Cos’è mancato per non essere in posizioni più alte? “Forse la determinazione, la mentalità. Stiamo trovando la strada giusta perché siamo un gruppo forte, litighiamo sempre, non molliamo mai. Abbiamo preso troppi gol. Ma è una squadra che per me magari deve migliorare mentalità e determinazione”.

Maripan in conferenza stampa: "Stiamo provando a costruire una mentalità vincente"

L'autore del gol del definitivo 2-2 è intervenuto anche in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Quanto è contento per il gol? "Sono troppo felice di poter aiutare la squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto un bel primo tempo, poi ci siamo rilassati e i due gol hanno reso la gara difficile. Sono contento del pareggio".

Come si trova l'equilibrio? "Questa stagione è un po' una montagna russa ma noi lavoriamo tutti i giorni per trovare l'equilibrio. Ci dobbiamo aiutare, essere positivi, aiutare i giovani con l'esperienza che ho come capitano".

Come ha reagito alle ultime panchine? "Io so come funziona il calcio e devo aiutare la squadra anche dalla panchina. Le decisioni del mister sono sempre giuste. Io lavoro sempre al massimo".

In cosa state cambiando?"Cerchiamo di essere positivi e di combattere insieme. Lo vedo anche in allenamento: stiamo provando a costruire una mentalità vincente".

