Game over all'Artemio Franchi: Fiorentina-Torino si conclude sul risultato di 2-2. Al termine della gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, l'esterno viola Manor Solomon ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.
POSTPARTITA
Fiorentina-Torino 2-2, Solomon: “Sono frustrato, avremmo dovuto vincere”
C’eravate quasi. Sei frustrato? “Molto, avremmo dovuto vincere. Non è la prima volta che succede. Sono molto dispiaciuto per i tifosi e per tutti. Avremmo dovuto vincere”.
Sei felice del tuo arrivo in Serie A? “Sì, volevo aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Il mio lavoro è di aiutare i compagni e creare occasioni, oggi ho segnato e spero di ripetermi. Però non sono felice senza i tre punti”.
Solomon a DAZN
Il giocatore viola ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
Come spieghi il panico nei minuti finali?"Non lo so, avremmo dovuto vincere e non è la prima volta che ci succede. Spesso concediamo nel finale, è successo già con Milan e Lazio. Peccato, non so spiegare perché andiamo in affanno. Non dovremmo esserlo, dovremmo giocare fino alla fine. Dovremo trovare il modo per sistemare questa situazione"
Come vivi questo periodo difficile a Firenze?"C'è molta pressione. Una squadra come la Fiorentina non dovrebbe essere in questa posizione. Rimanere in Serie A è una sfida, siamo in grado di farlo. Abbiamo giocato bene nelle ultime partite, ma ci servono più punti e dobbiamo vincere di più. Dobbiamo sistemare il problema dei minuti finali, già dalla prossima partita"
Stai per diventare papà..."Volevo festeggiare il gol e dedicare a mia moglie il gol. Sarò papà tra tre mesi"
