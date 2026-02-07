Fiorentina-Torino 2-2, Solomon: “Sono frustrato, avremmo dovuto vincere”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra viola e granata

Redazione Toro News 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 23:12)

Game over all'Artemio Franchi: Fiorentina-Torino si conclude sul risultato di 2-2. Al termine della gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, l'esterno viola Manor Solomon ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

C’eravate quasi. Sei frustrato? “Molto, avremmo dovuto vincere. Non è la prima volta che succede. Sono molto dispiaciuto per i tifosi e per tutti. Avremmo dovuto vincere”.

Sei felice del tuo arrivo in Serie A? “Sì, volevo aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Il mio lavoro è di aiutare i compagni e creare occasioni, oggi ho segnato e spero di ripetermi. Però non sono felice senza i tre punti”.

Solomon a DAZN Il giocatore viola ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Come spieghi il panico nei minuti finali?"Non lo so, avremmo dovuto vincere e non è la prima volta che ci succede. Spesso concediamo nel finale, è successo già con Milan e Lazio. Peccato, non so spiegare perché andiamo in affanno. Non dovremmo esserlo, dovremmo giocare fino alla fine. Dovremo trovare il modo per sistemare questa situazione"

Come vivi questo periodo difficile a Firenze?"C'è molta pressione. Una squadra come la Fiorentina non dovrebbe essere in questa posizione. Rimanere in Serie A è una sfida, siamo in grado di farlo. Abbiamo giocato bene nelle ultime partite, ma ci servono più punti e dobbiamo vincere di più. Dobbiamo sistemare il problema dei minuti finali, già dalla prossima partita"

Stai per diventare papà..."Volevo festeggiare il gol e dedicare a mia moglie il gol. Sarò papà tra tre mesi"