Gineitis pre Fiorentina-Torino: “Voglio ritrovare il gol. Mentalmente stiamo bene”

Le parole dei protagonisti prima della sfida tra viola e granata

Redazione Toro News 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 20:33)

Tutto pronto per Fiorentina-Torino: allo stadio Artemio Franchi ci si gioca la ventiquattresima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della sfida, il centrocampista granata Gvidas Gineitis è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match. Di seguito le sue parole.

L’anno scorso qui il tuo primo gol: vuoi ritrovarlo? “Anche prima del match ci ho pensato. Mi manca fare gol. Proverò se non in questa anche nelle prossime”.

Come stai? Che settimana è stata? “Abbiamo perso contro l’Inter ma avevamo vinto contro il Lecce. Siamo un po’ più positivi di testa. Siamo andati forte in settimana, abbiamo preparato bene il match”.

Gineitis a Sky Il centrocampista granata ha commentato il match anche ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Come stai adesso?"Mi sono ripreso dall'infortunio muscolare, ora sono al 100%. Oggi aiuterò la squadra a fare il meglio".

Vi siete parlati nello spogliatoio?"Dobbiamo dare ognuno qualcosa di più in campo, se lo faremo arriverà qualcosa di positivo".

Che centrocampo ti aspetti dalla Fiorentina?"Sappiamo che sono una grande squadra con centrocampisti di qualità ma anche noi siamo forti e faremo di tutto per vincere".