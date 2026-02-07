Gudmundsson pre Fiorentina-Torino: “Sono felice di tornare a giocare con Kean”

Toro News
Prepartita

Le parole dei protagonisti prima della sfida tra viola e granata
Redazione Toro News

Tutto pronto per Fiorentina-Torino: allo stadio Artemio Franchi ci si gioca la ventiquattresima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della sfida, il 10 viola Albert Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match. Di seguito le sue parole.

Quale versione di Gudmundsson vedremo? “Dipende dalla partita, se giocherò in centro o in fascia. Oggi credo che vedrete un po’ di tutto: avrò libertà di esprimermi e spero di fare un buon match”.

Quanto sei felice di tornare con Kean? “Molto contento. È così forte fisicamente, veloce che può cambiare gli equilibri. Sappiamo i suoi punti di forza”.

