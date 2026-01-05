Hellas Verona-Torino 0-3, la moviola: gestione correrta di Rapuano

Il Torino espugna lo stadio Bentegodi di Verona grazie ai gol di Simeone, Casadei e Njie. Termina 0-3 il match fra l’Hellas Verona di Paolo Zanetti e i granata di Marco Baroni. Arriva la terza vittoria in quattro gare per il Toro ma la gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara Antonio Rapuano è stata abbastanza positiva. Nello specifico è buona la direzione del fischietto di Rimini in questa diciottesima giornata di Serie A. Decisioni correte quelle prese dal direttore di gara negli unici momenti importanti della partita con un discreto approccio all'ammonizione: sono due i sanzionati e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Rapuano appare forse come una gestione un po' troppo rigida in certe circostanze: il fischietto romagnolo ha interrotto la gara molte volte in occasione degli scontri di gioco. I gialli sono stati estratti eccezionalmente per due giocatori granata e sono stati sanzionati entrambi nel secondo tempo. Ammonito Paleari per eccessiva perdita di tempo al 56’, mentre al 71’ Rapuano ha estratto il cartellino giallo per Zakaria Aboukhlal dopo un fallo ai danni di Giovane.