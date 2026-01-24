Poco prima dell'inizio di Como-Torino, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Emirhan Ilkhan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.
Ilkhan pre Como-Torino: “Sento che la squadra si fida di me”
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Terza partita da titolare consecutiva. Che effetto fa prendere il centrocampo del Torino dopo 4 anni?"Sono passati 4 anni, non sono stati facili. Non ho mai mollato. Ora sto giocando e sento che la squadre su fida di me. Sento di poter migliorare ancora"
