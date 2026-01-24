Ilkhan pre Como-Torino: “Sento che la squadra si fida di me”

Toro News
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Eugenio Gammarino

Poco prima dell'inizio di Como-Torino, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Emirhan Ilkhan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.

Terza partita da titolare consecutiva. Che effetto fa prendere il centrocampo del Torino dopo 4 anni?"Sono passati 4 anni, non sono stati facili. Non ho mai mollato. Ora sto giocando e sento che la squadre su fida di me. Sento di poter migliorare ancora"

 

