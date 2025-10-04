Imprevisto per Sarri: un top salta Lazio-Torino

Meno di 5 ore dall'inizio della sesta giornata di Serie A in quel dell'Olimpico e già problemi per la Lazio. Nella giornata di ieri, nella sessione di rifinitura, aveva accusato alcuni problemi ma oggi è arrivata la conferma: Mattia Zaccagni non sarà della partita. Il numero 10 biancoceleste aveva accusato alcuni problemi muscolari e oggi, d'accordo con lo staff medico, Maurizio Sarri ha deciso di escluderlo per la sfida contro il Torino. Zaccagni sarà comunque presente in panchina ma non avrà la possibilità di giocare. La Lazio rimane dunque in attesa degli esami strumentali, che si terranno lunedì, mentre sospetta già uno stiramento: al momento si tratta di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Quel che è certo è che per la sesta giornata di Serie A contro il Torino, con fischio d'inizio in programma alle 15, la Lazio dovrà fare a meno di uno dei giocatori più forti nella propria rosa, il proprio numero 10: Mattia Zaccagni.