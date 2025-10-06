Bologna-Torino, inizia la vendita dei biglietti: i dettagli per il settore ospiti

Si avvicina Bologna-Torino. La sfida dello stadio Renato Dall'Ara, valevole per la nona giornata di Serie A, si giocherà infrasettimanale: il fischio d'inizio è previsto per le 20:45 di mercoledì 29 ottobre. Il Bologna ha comunicato che a partire da domani, martedì 7 ottobre, sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Il prezzo del singolo biglietto è pari a 20 euro, cui vanno aggiunti costi aggiuntivi legati ai diritti di prevendita. C'è attesa per il responso dell'Osservatorio: fino a quel momento i residenti nella regione Piemonte potranno acquistare i tagliandi unicamente per questo settore e solo con fidelity card del Torino. A partire dalle 10 di domattina, e fino alle 19 di martedì 28 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti su Vivaticket (https://www.bolognafc.it/biglietti/) o presso i rivenditori abilitati, il cui elenco è qui disponibile: https://bolognafc.vivaticket.it/ita/ricercapv.