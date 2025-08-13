Inter-Torino, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti: i dettagli

Ecco finalmente le novità per i biglietti disponibili nel settore ospiti in vista della prima sfida di campionato. Serie A 2025/2026 che comincia per il Torino alle 20:45 di lunedì 25 agosto, nella sfida in trasferta contro l'Inter a San Siro. Per i tifosi granata è possibile acquistare i tagliandi disponibili per il settore ospiti a partire dalle ore 12:00 di oggi, mercoledì 13 agosto. Il termine delle vendite sarà alle ore 19:00 della giornata che precede il match: domenica 24 agosto. Il settore dedicato ai tifosi granata, come ogni partita dell'Inter, è il terzo anello blu, che dispone di 4361 posti totali. Il costo di ogni biglietto è di 10€, come visibile nel link della piattaforma d'acquisto: vivaticket.com. Il settore ospiti è collegato ad un parcheggio esclusivo per i tifosi granata, a cui è possibile accedere acquistando l'ingresso in anticipo al seguente link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events. Anche le persone che non hanno acquistato il parcheggio ma possiedono i tagliandi per il settore ospiti dovranno passare dalla stessa area (via Federico Tesio vicino Via Harar) per entrare allo stadio, cosicché gli addetti possano garantire al meglio la sicurezza di tutti.