Inter-Torino, biglietteria: settore ospiti oltre quota 2000, vendita prolungata

Dopo i 12 mila spettatori dell'esordio agostano in Coppa Italia, i tifosi granata saranno al fianco del Torino di Marco Baroni anche in occasione dell'esordio in campionato di lunedì alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza contro l'Inter. Il settore ospiti di San Siro sarà infatti ben nutrito. E' già stata superata quota 2000. Numeri che possono ancora salire. C'è infatti una novità: la vendita dei tagliandi disponibili per il settore ospiti non si concluderà alle 19 di quest'oggi, domenica 24 agosto, ma proseguirà - in via eccezionale - anche nella giornata di domani.
Staccati oltre 2000 biglietti a San Siro. Tagliandi disponibili anche domani
Il settore dedicato ai tifosi granata, come ogni partita con l’Inter, è il terzo anello blu, che dispone di 4361 posti totali. Il costo di ogni biglietto è di 10€ e non è obbligatorio possedere la tessera Cuore Granata per acquistare il biglietto nel settore ospiti.
