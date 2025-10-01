Juventus-Torino, le info sui biglietti del settore ospiti

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale le novità riguardanti i biglietti sul derby d'andata tra Juventus e Torino in programma il prossimo sabato 8 novembre. La vendita per il settore ospiti comincerà venerdì 3 ottobre alle 15 e si concluderà venerdì 7 novembre alle 19, esattamente il giorno prima della gara. La vendita è riservata ai possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC. I tifosi ospiti (per i quali sono stati riservati 2.099 posti) potranno acquistare il biglietto solo tramite il sito ufficiale della Juventus. Di seguito il comunicato del Torino: