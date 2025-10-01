Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale le novità riguardanti i biglietti sul derby d'andata tra Juventus e Torino in programma il prossimo sabato 8 novembre. La vendita per il settore ospiti comincerà venerdì 3 ottobre alle 15 e si concluderà venerdì 7 novembre alle 19, esattamente il giorno prima della gara. La vendita è riservata ai possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC. I tifosi ospiti (per i quali sono stati riservati 2.099 posti) potranno acquistare il biglietto solo tramite il sito ufficiale della Juventus. Di seguito il comunicato del Torino:
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor partite info biglietti Juventus-Torino, le info sui biglietti del settore ospiti
NEWS
Juventus-Torino, le info sui biglietti del settore ospiti
Le novità per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il derby della Mole del prossimo 8 novembre
In relazione alla gara Juventus-Torino, in calendario sabato 8 novembre alle ore 18.00, la Juventus comunica le seguenti informazioni in merito all'acquisto dei tagliandi per il settore ospiti:
- posti disponibili per i tifosi ospiti: 2099 (1.016 nel primo anello; 1.083 nel secondo anello)
- prezzo del tagliando INTERO € 45,00 + commissioni web;
- inizio vendite venerdì 3 ottobre alle ore 15.00;
- termine vendite venerdì 7 novembre alle ore 19:00.
La vendita sarà riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione del Torino FC.
I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus al Link:
https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1
© RIPRODUZIONE RISERVATA