Lazio-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli

Venerdì 26 settembre, ore 16:00: a partire da questo orario nella giornata odierna sarà ufficialmente possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio Olimpico di Roma. La sfida in questione è Lazio-Torino, in programma per le ore 15:00 di sabato 4 ottobre. La cifra che si legge nel comunicato ufficiale del club è pari a 30 euro, tariffa unica per l'acquisto di ogni tagliando. Potranno accedere gratuitamente, invece, senza necessità di tagliando, i bambini di 4 anni nati dal 1/1/2021. Per le modalità dell'acquisto bisognerà fare riferimento a Vivaticket: sarà possibile acquistare i tagliandi sia online, tramite circuito Vivaticket, sia fisicamente nei vari punti vendita Vivaticket. Dal comunicato del club si legge un'unica restrizione di vendita: non sarà possibile fare il cambio di nominativo del biglietto. Inoltre, "per introdurre allo stadio uno striscione o megafoni e tamburi, è necessario compilare il modulo e poi inviarlo entro 48 ore dall’evento via mail a slo@sslazio.it", conmpilando il seguente modulo: Modulo. "Per tutte le altre informazioni, regolamento d’uso e come raggiungere lo stadio Olimpico di Roma, è possibile far riferimento al seguente link: https://www.sslazio.it/it/biglietteria/stadio-e-regolamenti" conclude il comunicato del club.