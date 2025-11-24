Lecce-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli

A partire dalle 10:00 di oggi, lunedì 24 novembre, sono ufficialmente in vendita i biglietti per accedere al settore ospiti dello stadio Via del Mare di Lecce. La sfida contro i salentini si disputerà a partire dalle 12:30 di domenica 30 novembre. Per accedere al settore ospiti sarà possibile acquistare su Vivaticket i tagliandi in due distinte formule: 19 euro per la tariffa intera o 9 euro per la tariffa ridotta (valida per gli Under 14 e per gli Over 70). La vendita sarà attiva fino alle 19:00 di sabato 29 novembre, giornata antecedente la partita.