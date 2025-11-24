A partire dalle 10:00 di oggi, lunedì 24 novembre, sono ufficialmente in vendita i biglietti per accedere al settore ospiti dello stadio Via del Mare di Lecce. La sfida contro i salentini si disputerà a partire dalle 12:30 di domenica 30 novembre. Per accedere al settore ospiti sarà possibile acquistare su Vivaticket i tagliandi in due distinte formule: 19 euro per la tariffa intera o 9 euro per la tariffa ridotta (valida per gli Under 14 e per gli Over 70). La vendita sarà attiva fino alle 19:00 di sabato 29 novembre, giornata antecedente la partita.
Lecce-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli
"L’U.S. Lecce comunica, inoltre - si legge nel comunicato - che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso".
Il club giallorosso ha anche stabilito un'area dedicata al parcheggio per i tifosi granata, come si legge nel comunicato: "Stante l’indisponibilità dell’area parcheggio prospiciente la Porta n. 7 (Distinti Sud/Est - Settore Ospiti) interessata dalla cantierizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in occasione della gara di campionato Lecce vs Torino, su disposizione dell’Autorità di P.S., è stata istituita una zona di parcheggio temporaneo riservata ai pullman, minivan e auto dei tifosi ospiti nei pressi della Motorizzazione Civile di Lecce (Tangenziale EST Uscita 3) con l’attivazione di un servizio navetta gratuito a/r per raggiungere in sicurezza lo stadio comunale Ettore Giardiniero".
