Monza-Torino, sarà esodo granata: possibile sold out del settore ospiti

Domenica 2 marzo alle 12:30 il Torino scenderà in campo all'U-Power Stadium di Monza. Grazie alla vittoria con il Milan e alle buone prestazioni offerte nel 2025 il tifo granata si sta scaldando. In Brianza la curva dedicata agli ospiti ha una capienza di circa 2.500 posti e dei sette settori disponibili due sono già sold out, per un totale di 1.500 posti già occupati. Ci sarà sicuramente una presenza massiccia dei tifosi del Torino, che dopo aver riportato in Curva Maratona striscioni e bandiere si preparano a sostenere la squadra anche fuori dalle mura di casa. Inoltre i non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno accedere al settore ospiti senza dover possedere obbligatoriamente la tessera del tifoso e ogni acquirente può acquistare 4 biglietti. La vendita, iniziata lunedì 24 alle ore 10:00, terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedete alla partita, sabato 1 marzo. Ogni tagliando per la gara costa 20 euro più eventuali commissioni (2 euro online e 3,40 nei punti vendita)