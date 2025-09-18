Parma-Torino: al via la vendita dei biglietti del settore ospiti

Novità per i tifosi granata in vista della sesta giornata di campionato. Dopo i match casalinghi con Atalanta e Pisa, il Torino tornerà in trasferta: la formazione di Baroni sarà di scena allo stadio Tardini contro il Parma di mister Cuesta, squadra reduce da un buon avvio in Serie A. Fischio d’inizio fissato per lunedì 29 settembre alle ore 18.30. Per il settore ospiti i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10.00 di lunedì 22 settembre. I tagliandi, a prezzo unico di 20 euro, potranno essere acquistati esclusivamente tramite i canali Vivaticket, sia online, sia presso i punti vendita autorizzati. L’accesso al settore ospiti si trova nel lato Sud dell’impianto, in via Puccini. I cancelli apriranno alle ore 16:30. Per agevolare l’arrivo dei tifosi ospiti è stato predisposto un servizio navetta gratuito, scortato dalle forze dell’ordine, che li accompagnerà direttamente all’ingresso del settore ospiti prima dell’incontro e poi al termine della partita.