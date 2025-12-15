Sassuolo-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli

Il Torino attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che i biglietti per il settore ospiti della prossima gara dei granata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, del 21 dicembre ore 15, sono in vendita senza restrizioni. Il prezzo del tagliando è di €25.00 esclusa la prevendita. La modalità di vendita è attraverso il circuito Vivaticket. Di seguito il link di acquisto: https://ticket.sassuolocalcio.it/.

La chiusura della vendita è prevista per sabato 20 dicembre alle ore 19. Capienza Settore: posti 4.000 denominato “Tribuna Nord”. Non sarà attivo il Cambio Nominativo. Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità, non si necessita di tessera del tifoso.