Torino-Empoli, la biglietteria: Maratona esaurita, altra buona risposta del tifo

Verso Torino-Empoli: esaurita la Maratona

Non restano tagliandi a disposizione in Curva Maratona, esaurita in ogni ordine di posto. Venduto un buon numero di tagliandi anche in Curva Primavera, tornata in questa stagione a popolarsi maggiormente grazie anche al ritorno a pieno regime dei Torino Hooligans, schierati al secondo anello verso la tribuna. È attesa una buona presenza di tifosi granata anche nei distinti e nelle tribune, che risultano particolarmente popolate soprattutto nelle zone più centrali.