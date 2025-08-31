Il Toro torna tra le mura del Grande Torino dopo l'esordio in Coppa Italia con il Modena, con il peso della cocente sconfitta subita a San Siro contro l'Inter. Prima partita in Serie A in casa per i granata di Baroni, in uno stadio dove sono attesi circa 20 mila spettatori per il match contro la Fiorentina. A poche ore dal fischio d'inizio delle 18.30, è ben delineata la situazione relativa ai biglietti acquistati.
Torino-Fiorentina, la biglietteria: attesi 20 mila spettatori, ancora posti in Maratona
Curva Maratona, secondo anello sold-out. Disponibilità nel primo e nel terzo—
Quasi al completo la Curva Maratona, ma non del tutto. Solitamente il dodicesimo uomo dei granata è sold-out sin dalle prime fasi di vendita, contro la Fiorentina invece qualche seggiolino è ancora vuoto. Fino a venerdì sia primo che terzo anello avevano diverse disponibilità, che nella giornata di sabato si sono man mano colmate; il secondo anello è da giorni al completo. A oggi, restano ancora da assegnare circa 25 tagliandi nel primo anello, mentre il terzo conta più assenti con 250 posti liberi.
Ancora posti in tutti i settori del Grande Torino—
Anche nel resto del Grande Torino c'è disponibilità per Torino-Fiorentina. Nei Distinti, dove è in atto una promozione riservata agli Under 14, si registra una buona presenza ma restano ancora dei settori con parecchi seggiolini vuoti, soprattutto in corrispondenza dei posti più laterali, nei pressi delle bandierine dei corner. Da registrare anche l'affluenza in Curva Primavera. Anche qui qualche centinaia di biglietti è ancora disponibile, soprattutto nel secondo anello.
