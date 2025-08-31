Torino-Fiorentina, la biglietteria: attesi 20 mila spettatori, ancora posti in Maratona

Il Toro torna tra le mura del Grande Torino dopo l'esordio in Coppa Italia con il Modena, con il peso della cocente sconfitta subita a San Siro contro l'Inter. Prima partita in Serie A in casa per i granata di Baroni, in uno stadio dove sono attesi circa 20 mila spettatori per il match contro la Fiorentina. A poche ore dal fischio d'inizio delle 18.30, è ben delineata la situazione relativa ai biglietti acquistati.

Curva Maratona, secondo anello sold-out. Disponibilità nel primo e nel terzo

Quasi al completo la Curva Maratona, ma non del tutto. Solitamente il dodicesimo uomo dei granata è sold-out sin dalle prime fasi di vendita, contro la Fiorentina invece qualche seggiolino è ancora vuoto. Fino a venerdì sia primo che terzo anello avevano diverse disponibilità, che nella giornata di sabato si sono man mano colmate; il secondo anello è da giorni al completo. A oggi, restano ancora da assegnare circa 25 tagliandi nel primo anello, mentre il terzo conta più assenti con 250 posti liberi.